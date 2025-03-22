Hiç kimseye faydası yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden sokak çağrısı yapılmasına ilişkin, "Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur" değerlendirmesini yaptı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Bu arada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde dün 97 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. İzinsiz gösterilerde önceki gün 16, dün de 4 polis yaralandı.