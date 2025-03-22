İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 90 şüpheli gözaltına alınırken firarilerle ilgili çalışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmamoğlu için halkı sokağa çağırması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yanıt geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" dediği belirtildi. Özgür Özel, dün Beylikdüzü Belediyesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum" demişti. İstanbul Valiliği, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan tedbir kararlarına yenilerini ekledi. Saraçhane çevresindeki birçok yol saat 14.00 itibarıyla bir günlüğüne trafiğe kapatıldı.