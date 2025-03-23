SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu PKK’lı Azad Barış ile ilişkisini itiraf etti! önce reddetti sonra kabul etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu ile PKK'nın bağlantısını "Kent Uzlaşısı" isimli yapı içerisinde yer alan HDP eski eş Genel Başkan yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı belirtildi. 53 kez yurtdışına giriş-çıkış kaydı bulunan Azad Barış'ın genel direktörlüğünü yaptığı Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin PKK/KCK terör örgütünce bizzat yönetilen ve terör örgütü mensuplarının başta İstanbul gibi metropol şehir belediyelerine sızdırılarak terör örgütünün etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine katıldığı belirlendi. Ekrem İmamoğlu ile PKK arasındaki bağlantıyı 5 Mart'ta Berlin'e firar eden eski HDP Genel Başkan yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı ortaya çıkmıştı. Savcılık, Ekrem İmamoğlu'na ifadesi sırasında Azad Barış ile olan ilişkisini sordu. İddialara göre, Azad Barış'ın HDP ile ilişkili olduğu ve belirli toplantıların organizasyonunda yer aldığı öne sürüldü.

AZAD BARIŞ İLE BİR İLİŞKİNİZ VAR MI?

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'na Azad Barış ile ilgili sorular yöneltildi. Savcılık tarafından yöneltilen soru şöyleydi: "Azad Barış isimli şahsın, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile yürütülen temaslarda yer aldığı, toplantıları organize ettiği ve belirli kişilerin aday listelerine dahil edilmesinde etkili olduğu belirtilmektedir. Bu şahısla herhangi bir ilişkiniz var mıdır? Kendisiyle görüşmeleriniz oldu mu?"