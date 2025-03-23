SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu PKK’lı Azad Barış ile ilişkisini itiraf etti! önce reddetti sonra kabul etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu ile PKK'nın bağlantısını "Kent Uzlaşısı" isimli yapı içerisinde yer alan HDP eski eş Genel Başkan yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı belirtildi. 53 kez yurtdışına giriş-çıkış kaydı bulunan Azad Barış'ın genel direktörlüğünü yaptığı Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin PKK/KCK terör örgütünce bizzat yönetilen ve terör örgütü mensuplarının başta İstanbul gibi metropol şehir belediyelerine sızdırılarak terör örgütünün etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine katıldığı belirlendi. Ekrem İmamoğlu ile PKK arasındaki bağlantıyı 5 Mart'ta Berlin'e firar eden eski HDP Genel Başkan yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı ortaya çıkmıştı. Savcılık, Ekrem İmamoğlu'na ifadesi sırasında Azad Barış ile olan ilişkisini sordu. İddialara göre, Azad Barış'ın HDP ile ilişkili olduğu ve belirli toplantıların organizasyonunda yer aldığı öne sürüldü.
AZAD BARIŞ İLE BİR İLİŞKİNİZ VAR MI?
Soruşturma kapsamında İmamoğlu'na Azad Barış ile ilgili sorular yöneltildi. Savcılık tarafından yöneltilen soru şöyleydi: "Azad Barış isimli şahsın, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile yürütülen temaslarda yer aldığı, toplantıları organize ettiği ve belirli kişilerin aday listelerine dahil edilmesinde etkili olduğu belirtilmektedir. Bu şahısla herhangi bir ilişkiniz var mıdır? Kendisiyle görüşmeleriniz oldu mu?"
İMAMOĞLU ÖNCE REDDETTİ
İmamoğlu, savcılığın ilk sorusu üzerine başlangıçta bu ismi tanımadığını ve herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirtti. Ancak daha sonra, soruşturma çerçevesinde detaylı bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Azad Barış ismini daha önce hiç duymadım. Kendisiyle herhangi bir doğrudan irtibatım söz konusu değildir. Eğer böyle bir şahıs gerçekten toplantılara katıldıysa veya herhangi bir organizasyonda yer aldıysa, bunu benim yönettiğim bir süreç olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bu tür siyasi süreçler birçok farklı aktörün dahil olduğu geniş kapsamlı mekanizmalardır ve bireysel olarak benim kontrolümde değildir."
İmamoğlu, özellikle belediye başkanlığı görevinde olduğu sürede binlerce kişiyle doğrudan veya dolaylı temas kurulduğunu belirterek, söz konusu kişinin kim olduğuna dair özel bir bilgisinin olmadığını ifade etti.
"AZAD BARIŞ İLE GÖRÜŞTÜM"
İmamoğlu'na daha sonra sorulan soru "Kent uzlaşısı ne anlama gelmektedir? Ne zaman ne amaçla kuruldu? Detaylı bilgi veriniz" oldu. İlerleyen saatlerde PKK terör örgütüyle iltisaklı Azad Barış ile görüştüğünü itiraf eden İmamoğlu, DEM Partili yetkililerle beraber yerel seçim süreçlerini değerlendirdiklerini ifade etti. İmamoğlu ifadesinde şunları söyledi: Azad Barış isimli tanıyorum. Azad Barış'la irtibat kurduğum yaklaşık 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM partili bir kısım Milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım. Azad Bey bu toplantıların tümünde tam eğitimini bilmemekle beraber sosyolog, siyaset bilimce ve toplumsal, siyasi araştırmalar yapan bir kurumu üzerinden değerlendirmeler yapmak ve siyasi açılımlarını paylaşmak adına DEM partili Milletvekilleri ile gelerek bizim de masamızda bulunan bazı arkadaşlarımızla birlikte siyasi değerlendirmelerini dinlediğimiz muhtelif toplantılar yaptık. Bu toplantıların çerçevesi ağırlıklı tarihlerde de belirtildiği gibi yerel seçim süreçleri ile ilgilidir. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde de farklı gündemlerle başta genel seçim dönemi olmak üzere değerlendirmeler yapılmıştır. Karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunulmuştur. Benzer siyasi periyotlarda başka siyesi partiler ve onlara ağırlıklı hizmet eden düşünce kuruluşu, siyasi analiz kurumları, ve uzmanlar ile çok farklı buluşmaları yapmış bir kişiyim. Azad Barış ile olan ilişkilim bu çerçevededir
Bahsedilen toplantılarda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu anlatan İmamoğlu, "Teknik ve siyasi analiz görüşmeleri ve ağırlıkla farklı seçmen gruplarının eğilimleri ilgili görüşmelerdir. HTS ve Baz kayıtlarının birlikte alınması bu toplantılarla ilgili sayıyı temsil etmemektedir. Zira bahsi geçen bir kısım adreslerde aynı anda birçok siyasi toplantıları yapmış olduğumuz için ben başta katılımcılarla adresin başka bir bölümünde toplantı halinde olabilirim" dedi.