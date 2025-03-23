Kirli tezgâha geçit yok!

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto etmek amaçlı izinsiz göstere ilişkin açıklama yaptı. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır. Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı. Bu arada, İstanbul Valiliği, ilde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı, kent genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağının 26 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi. Öte yandan, soruşturmalara ilişkin provokatif paylaşımda bulunan 66 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda firari durumda olan İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven de gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 91 oldu.