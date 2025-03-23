‘Türkiye-ABD ilişkilerinde iyi şeyler olacak’

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Mart'taki telefon görüşmesine dair yaptığı değerlendirmede "Muhteşem ve dönüşsel bır konuşmaydı. Bence Başkan Trump'ın, Erdoğan'la çok iyi bir ilişkisi var. Trump, Erdoğan'a büyük saygı duyuyor. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz" dedi. Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtildi. Habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor. Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti" ifadesi kullanıldı.