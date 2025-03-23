Usulsüz yatay geçişte FETÖ iltiması şüphesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğlu'nun 1990'da Kıbrıs'tan İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde iltimas olabileceğini söyledi. İmamoğlu ailesinin İMAŞ şirketinin 1997'de FETÖ'ye bağlı bir okul açtığını, bu okulun 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapandığını belirtti. Tekin, bu FETÖ bağının iltimasa sebep olabileceğini açıkladı. Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde: "İmamoğlu Ailesi FETÖ'ye Özel Gülbahar Hatun Kolejleri'ni inşa edip veriyor, tam bu sırada da Ekrem İmamoğlu Kıbrıs'tan usulsüz şekilde İstanbul Üniversitesi'ne alınıyor. FETÖ okulları konusunda FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde görevdeydim ve bende okullarla ilgili o mücadeleden kaynaklı bir hafıza var. Bir iltimas varsa eğer bu ilişki olabilir. Bu benim tahminim."