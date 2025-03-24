5 yıldızlı otele kaçak ruhsat verildi

İstanbul Şile'de Gönen Otel'in işletme ruhsatının olmadığı, bunun usulsüz temin yolu ile elde edildiği ortaya çıktı. Söz konusu otel, belediyenin AK Parti'de olduğu dönemde mühürlendi ve iki defa kaçak eklentileri nedeniyle kısmi yıkım işlemi uygulandı ancak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra yönetimin CHP'ye geçmesiyle otel yönetimi, yeniden ruhsat almak için belediyeye başvuruda bulundu. Başvuru üzerine Şile Belediyesi Zabıta ekipleri, 12 Ağustos 2024'te tesisi inceledi ve tesisin daha önce belirlenen eksiklikleri gidermediğini ayrıca yangın yönetmeliği başta olmak üzere gerekli mevzuatı uygulamadığını belirledi. Oluşturulan rapor doğrultusunda, ruhsat verilemeyeceği işletmeye bildirildi.

Bunun üzerine otel yönetimine, eksiklikleri gidermek için 22 Ekim 2024'te 12 aylık bir taahhüt verdi. Eksikliklerin giderilmemesine rağmen müşteri kabul eden otel için resmi evrakta imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sinan Özel'in devreye girdiği görüldü. Özel'in, Zabıta Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile otelden 12 aylık taahhüt alındığı ve ruhsat sürecinin devam ettirilmesi gerektiği belirtildi. Başkan yardımcısı, Zabıta Müdürlüğü'ne verdiği yazılı talimatla işletmeye çalışma ruhsatı verilmesini istedi ve otele, Belediye Başkanı'nın imzasıyla 2025 yılının ilk işletme ruhsatı verildi. Sosyal medyada gündem olması sonrasında belediye tarafından usulsüz verilen ruhsat iptal edildi. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da soruşturma açıldı.