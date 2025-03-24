Afyonkarahisar Belediyesi’ne ‘ayrımcılık’ cezası

Afyonkarahisar Belediye Meclisinin aldığı kararla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 400 lira olan nikah ücreti, geçici sığınmacılar için 25 kat artırılarak 10 bin liraya çıkarıldı. Belediye tarafından verilen karara karşı TİHEK 'ayrımcılık' cezası vererek, eşit davranmanın şart olduğunu belirtti.

VERİLER İNCELENDİ

Yapılan artışla ilgili haberleri üzerine resen inceleme başlatan TİHEK, belediyeden yazılı görüş ve yıllara göre uygulanan nikah fiyatı tarifelerini istedi. Belediyenin yazılı görüşünde, nikah ücretlerinin artırılması kararının, yabancılar arasından geçici korunanlar için alındığı belirtildi. Belediyenin sunduğu nikah tarifelerini inceleyen kurum, 2018'den itibaren her yıl nikah ücretlerinde artış olduğunu ancak ücret belirlenirken Türk vatandaşları ile yabancılar arasında herhangi bir ayrıma gidilmediğini tespit etti. İncelemeler neticesinde uygulamada ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, belediyeye üst sınırdan 204 bin lira idari para cezası verdi.



BELEDİYELER EŞİT DAVRANMAKLA YÜKÜMLÜ

TİHEK kararında, Anayasa'nın 10. maddesi ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda kapsamında vatandaş ve uyrukluk gibi ayrımların olmaksızın herkesin eşitlik ilkesinden faydalanması gerektiğine dikkat çekilerek, "Belediyenin sınırları içinde ikamet eden her bireye karşı yerel yönetimler eşit davranmakla yükümlüdür. Belediyelerin özellikle kendisine mevzuatla verilen ve tekel nitelinde olan imar, kanalizasyon, su, nikah gibi hizmetlerin sunumunda sosyal devlet ilkesine uygun hareket etmesi gerekir" denildi. ANKARA