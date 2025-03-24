Terörsüz Türkiye masada olacak

Bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda hem küresel gündemden hem de iç gündemden birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Kabine toplantısında, terörsüz Türkiye adımları, önceki gün karara bağlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve İBB'ye yönelik hukuki sürecin ve Ramazan Bayramı tatiline ilişkin tatil günü sayısının gündemde yer alması bekleniyor. Terörsüz Türkiye konusunda İmralı çağrısı sonrası, terör örgütlerinin kendilerini feshetmesi ve silah bırakması bekleniyordu. Ancak örgüt sadece ateşkese ilişkin açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz gerekeni yaptık, sıra silah bırakmada" diyerek örgütün atması gereken adımlara yönelik mesaj vermişti. Kabine Toplantısında ise sürecin ilerleyişinin masaya yatırılması bekleniyor.

İBB SÜRECİ KABİNEDE OLACAK

Kabine Toplantısı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün yolsuzluk suçlamasından tutuklanmıştı. İmamoğlu başta olmak üzere İBB'ye yönelik süren hukuki sürecin gündeme gelmesi bekleniyor.

BAYRAM İÇİN GÖZLER KABİNEDE

Ramazan Bayramına ilişkin tatil süresinin de Kabine Toplantısı ile belirlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatiline 9 güne uzatılmıştı. Bu yıl ise bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.