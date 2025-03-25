Kılıçdaroğlu destekçileri topun ağzında: Özgür Özel’den PM’ye tasfiye operasyonu

CHP'de 6 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kurultayın, parti içi muhalefete yönelik yeni bir tasfiye operasyonunu daha tetiklemesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Parti Meclisi'nde (PM) yer alan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen isimleri saf dışı bırakmaya hazırlandığı kaydediliyor. Halihazırda 60 kişiden oluşan CHP'nin Parti Meclisi'nde 8 isim, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile biliniyor. CHP'nin son kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden ve Özgür Özel'e cephe alan grubun içinde yer alan bu isimler; Mehmet Tüm, Koza Yardımcı, Saniye Barut, Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal. Özel'in 6 Nisan'daki olağanüstü kurultay aracılığıyla PM'yi parti için muhalefetten arındırmak için düğmeye bastığı öne sürüldü. Özel'in, PM seçimleri için oluşturacağı listede, söz konusu 8 siyasinin hiçbirine yer vermeyi düşünmediği kaydedildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ya da ona yakın bir ismin olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olması halinde, 8 ismin bir kez daha aynı kanatta yer alarak desteklerini açıklaması bekleniyor.