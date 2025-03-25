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Giriş Tarihi: 25.3.2025 18:16

Valilikten "3 Kent Lokantası kapatıldı" açıklamalarına yanıt: Haberler tamamen asılsızdır

Şişli Belediyesi’ne kayyum atanmasından sonra Kent lokantaları ile bir tırın kapatıldığı yönünde iddialar ortaya atılması üzerine İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Kent lokantalarının kapatılmadığını en kısa sürede hizmete sokulup sayılarının da arttırılacağı kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Valilikten 3 Kent Lokantası kapatıldı açıklamalarına yanıt: Haberler tamamen asılsızdır

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz." denildi.

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Valilikten "3 Kent Lokantası kapatıldı" açıklamalarına yanıt: Haberler tamamen asılsızdır
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