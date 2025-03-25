Yazıcıoğlu Muhsin Dağı’nda anıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 16 yıl geçti. İlkeli ve dik duruşuyla tanınan, darbe karşıtı söylemleriyle akıllarda kalan Yazıcıoğlu, Türk siyasetinin unutulmazları arasındaki yerini koruyor. Türk siyasi tarihinin öncü simalarından biri olan ve Anadolu'nun ruh mayasını politik sahaya taşıyan Muhsin Yazıcıoğlu, her şart ve zeminde milletten yana yer aldı. Gençlik yıllarından itibaren memleket meselelerine kafa yoran ve Anadolu insanıyla aynı dili konuşan Yazıcıoğlu, son nefesine kadar vatan ve millet için çalıştı.

"ELLER KALEM TUTMALI"

Türk siyasetinin en buhranlı dönemlerinde her zaman millete yana tavır alan Muhsin Yazıcıoğlu, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı ve Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Sivas Şarkışla doğumlu olan Yazıcıoğlu, Müslüman Türk gençliğinin iyi yetişmesi için büyük çaba sarf etti. Türkiye'nin yapay bir çatışma ortamına sürüklendiği dönemde, dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e, 'Eller silah değil kalem tutmalı' diyerek açık mektup yazan Yazıcıoğlu, 1980 öncesi yaşanan kardeş kavgasını engellemek için gayret gösterdi.

VESAYETE KARŞI ÇIKTI

1993'te Büyük Birlik Partisi'ni kuran Muhsin Yazıcıoğlu, 28 Şubat sürecinde, vesayetin karşısında milletin yanında yer aldı. BBP, Kahramanmaraş Türk Ocağı ve Anda Arama Kurtarma ekibinin organizasyonuyla Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen çok sayıda kişi, dün Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya geldi. Anma etkinliğinde Kuran-ı Kerim okundu. Katılımcılar, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği 2 bin 100 rakımlı Muhsin Dağı'na yürüdü.



SIR GİBİ KAZADA FETÖ PARMAĞI

Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazada FETÖ izi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalarla ortaya çıktı. Soruşturmalar kapsamında 17 FETÖ'cü sanık hakkında hazırlanan iddianamede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma bilgileri de yer aldı. FETÖ'nün, Yazıcıoğlu'nun ölümye ilgili davada amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yaptığı, zorlama deliller oluşturduğu, aynı zamanda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarını istismar ettiği belirtildi.