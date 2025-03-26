Bağımlılık türlerine karşı nesillerimizi koruyacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nca yayımlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği" kitabına takdim yazısı yazdı: Tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerimizi koruyucu politikalar geliştirerek gerekli yasal düzenlemeleri yapıyor, strateji belgeleri ve eylem planları oluşturuyor, bunları hayata geçiriyoruz. Bağımlılıklara karşı yılmadan ve azimle mücadele etmeye, sağlıklı bir gelecek hedefimize koşmaya devam edeceğiz. Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadeleyi ulvi bir görev olarak görüyoruz. Bu, devletimizin tüm kurumlarının, başta Yeşilay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin ve medyanın hep birlikte, dayanışma içerisinde yürüteceği hayati bir mücadeledir.