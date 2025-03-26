Bahçeli evinde istirahat ediyor

Cumhur-başkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."