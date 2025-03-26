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Giriş Tarihi: 26.3.2025

DEM’li yönetim 9 ayda enkaz bıraktı

Mersin'de terör soruşturması nedeniyle görevden alınan Akdeniz Belediyesi'nin DEM'li Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın 650 milyon TL'lik borcu 9 ayda 1 milyar 350 milyon TL'ye çıkardığı belirlendi

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
DEM’li yönetim 9 ayda enkaz bıraktı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyelerinin terör soruşturmasında tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi'nde görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener, mülkiye müfettişlerinin yaptığı incelemeleri anlattı. DEM'li yönetimin 9 aylık dönemini inceleyen mülkiye müfettişleri, belediyenin borcunun 9 ayda iki katına çıkarıldığını belirledi. Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Belediyeyi 2 ay önce devraldığımızda entübe haldeydi, şu an yoğun bakıma aldık, kısa sürede servise çıkaracağız. Halkımız müsterih olsun, belediye hizmetleri aksamadan devam edecek" dedi.
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DEM’li yönetim 9 ayda enkaz bıraktı
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