DEM’li yönetim 9 ayda enkaz bıraktı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyelerinin terör soruşturmasında tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi'nde görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener, mülkiye müfettişlerinin yaptığı incelemeleri anlattı. DEM'li yönetimin 9 aylık dönemini inceleyen mülkiye müfettişleri, belediyenin borcunun 9 ayda iki katına çıkarıldığını belirledi. Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Belediyeyi 2 ay önce devraldığımızda entübe haldeydi, şu an yoğun bakıma aldık, kısa sürede servise çıkaracağız. Halkımız müsterih olsun, belediye hizmetleri aksamadan devam edecek" dedi.