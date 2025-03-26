Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 kişi gözaltında: Küfürbazlar hesap verecek

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası, CHP lideri Özgür Özel'in sokak çağrısıyla başlayan provokasyon sürüyor. Saraçhane'deki protestolarda Özel'in yönlendirdiği sokak teröristleri, Başkan Erdoğan'ın vefat eden annesine küfretti. Bu alçaklığın üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 55 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin peş peşe sert tepkiler geldi. 55 kişi, 'yürüyüşler kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlarından yakalandı. Yakalanan kişilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlerle ilgili siyasiler ve toplum her kesiminden tepkiler yağdı:

❱ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır. Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar, toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır.

❱ TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Aşağılık saldırı, toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır.

❱ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir.

❱ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Bu edepsiz saldırı toplumsal huzuru hedef alan kirli bir zihnin ürünüdür.

❱ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Çirkin saldırılar, hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır.

❱ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür ne de demokratik bir hak arayışıdır

❱AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır.