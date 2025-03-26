Ömer Çelik’ten Özel’e ‘boykot’ tepkisi: Siyasal zorbalıktan başka bir şey değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür. Özgür Özel, milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığı'na liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.