AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’e sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBMM'de gerçekleşen ilk oturumda AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek kürsüye çıktı. Osman Gökçek, "Sayın İmamoğlu'nun sosyal tesisleri kendi evine çevirip son derece lüks bu hale getirdiğini söylemekten imtina ediyorsunuz. Tabii ki sadece bu değil bunun dışında biliyorsunuz kendisine satın almış olduğu üç tane villa karşılığında 2.1 milyar TL'ye kendi belediye şirketinden iş verdiği adamı söylemekten hiç konuşmuyorsunuz. Tabii bunun dışında Sayın İmamoğlu'nun belediye şirketinden iş vermiş olduğu şirketin kendisinden gelip İmamoğlu inşaattan daire aldığını hiç konuşmuyorsunuz. Beşiktaş belediyesinden ve diğer belediyelerden para kuleleri için aktardığınız paraları hiç konuşmuyorsunuz. Bunları da gelin burada konuşun ondan sonra emeklilerle alakalı bazı konularda yorum yapabilme hakkına sahip olun." ifadesinde bulundu.

Gökçek bu konuların konuşulması gerektiğinin altını çizerek, "Sayın İmamoğlu'yla alakalı olarak kendi evinin villaların önündeki araziyi belediye parasından kamulaştırarak İstanbulluların verdiği vergilerle orayı aldığını hiç konuşmuyorsunuz. Sonra da kalkıp hem götürüyorsunuz hem de bağırıyorsunuz deyince maalesef bana bu anlamda kızıyorsunuz. Bakın hem götürüyorsunuz hem bağırıyorsunuz." dedi. Osman Gökçek, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir'e "Bu konuları tek tek açıklamanızı bekliyoruz. Sayın Murat Emir'e buradan sesleniyorum. Sayın Murat Emir paraların nasıl çalındığını lütfen gelin buraya anlatın. Ondan sonra Aziz milletimize bu konularda bir cevap verme fırsatında sahip olursunuz diyorum ve tüm meclise saygıyla selamlıyorum" dedi.