Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yalan haber yapan Can Ataklı’ya adli kontrol talebi

Gazeteci Can Ataklı'nın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönündeki iddialar sonrası İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" denilerek Ataklı'lı yalanlandı.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Can Ataklı ifade vermek üzere bugün adliyeye geldi.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık ifadesinin ardından Ataklı, adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Can Ataklı'nın savcılıkta vermiş olduğu ifadenin detaylarına ulaşıldı. İfadesinde, güvendiği bir isimden entübe edildiği yönünde bilgi alması üzerine haber yaptığını söyleyen Ataklı, kaynağı "Sayın Bahçeli'nin bu durumda olup olmadığını gözlerimle görmedim. MHP'li bir dostum bunu bana kahve içimi sırasında 'Çok üzülüyorum. Başkan entübe edildi. Kalça kemiği kırıldı' dedi. Bende güvendiğim kaynağa inanarak zaten kamuoyunda çok konuşulan bu konuyu daha kesin bir dille anlattım. İlgili bu konuşmam da ve daha öncekiler de Sayın Bahçeli' ye sürekli iyi dileklerimi dile getirmiştim" dedi.

"HALKI YALAN HABERE SEVK EDECEĞİMİ DÜŞÜNMEDİM"

İfadesinin devamında, "Böyle bir yayının suç teşkil edeceğini, halkı yalan haberle yanlış yöne sevk etmek olabileceğini düşünmedim bile. MHP Genel Başkanı 40 yıla aşkın bir süredir kamuoyu önünde olan devletin önemli görevlerini yerine getirmiş başbakan yardımcılığı yapmış bir siyasi parti genel başkanıdır. Sağlığı ile ilgili haberler sıradan vatandaşlarla ilgili bir haberler gibi nitelendirilemez" diyerek suçlamayı reddettiğini belirtti.