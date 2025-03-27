Müteahhitlere yüzde 30 kıyak

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul Müdürlüğü'nün, İmamoğlu ve ekibiyle ilgili tespit ettiği usulsüzlükler savcılığa gönderildi. Tespitlere göre İmamoğlu ve ekibinin, müteahhitlerin imar kanununda yapılan güncelleme ve değişikliklerden etkilenmesi adına olmayan inşaat ruhsatları çıkardığı, bu ruhsatları yapı denetim firmalarını sabitleyerek bir havuz oluşturduğu saptandı. İmamoğlu ekibinin yandaş müteahhitlerin inşaatlarda yüzde 30 daha fazla satılabilir alan inşa edebildiği ortaya çıktı.

Yapı denetim firmaları arasında İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin'in gizli ortağı olduğu belirtilen Beyazıt Yapı Denetim firması ön plana çıktı. Bu kapsamda Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi 1075 ada 25 parsele ilişkin yapılan incelemede inşaat ruhsatının 5 Aralık 2024 tarihinde verildiği, ancak düzenlenen YİBF'in (Yapı Bilgi Formu) Beyazıt Yapı Denetim Ltd Şti. tafından 2015 yılında başka bir ada ve parsele ait 1 metrekarelik bir inşaat için gösterildiği, 1 metrekarelik ruhsatın 6 bin 589 metrekare olarak güncellendiği görüldü.