Vandallar bu kez şehitlere saldırdı

Şehzadebaşı Camii ve çevresini tahrip eden, duvarlarında içki içen, milli iradenin temsilcisi Başkanı Erdoğan'a ve ailesine küfürler savuran vandallar önceki akşam 15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan ve şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı panoyu spreylerle boyadı.

ŞÜPHELİLERİN TERÖRDEN KAYDI VAR

İzinsiz eylemler nedeniyle İstanbul'da 575 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar hakkında 178 tutuklama, 38 ev hapsi ve 86 adli kontrol kararı verildi. 6'sı terörden kaydı bulunan 101 şüpheli firari konumda. Gözaltındaki 24 şüphelinin de terörden arşivi var. Soruşturmalarla ilgili olarak provokatif paylaşımlar yapan Flu TV sahibi İlker Canikligil de tutuklandı.