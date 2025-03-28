AK Parti 9, MHP 7 parti ile bayramlaşacak

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler bayramlaşma için bir araya gelecek. AK Parti MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İyi Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi'nden oluşan 9 parti ile bayramlaşacağını duyurdu. AK Parti bayramlaşma programında kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'ın bulunduğu belirtildi. Siyasi partilere giden iki heyetin oluşturulduğu da kaydedildi. MHP partiler arası bayramlaşma kapsamında, AK Parti, DSP, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve BBP ile bayramlaşacak. İki parti de DEM'le bayramlaşacak.