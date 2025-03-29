‘Bayrama boynu bükük giriyoruz’

Yerel seçimlerinin ardından Diyarbakır'da başta büyükşehir olmak üzere belediyeleri kazanan DEM Parti, büyük bir işçi kıyımı yaptı. Büyükşehir önünde çadır açıp eylem başlatan işçiler, yaklaşan bayramı hüzünlü karşılıyor. İlk kez bir bayrama işsiz girmenin üzüntüsünü yaşayan emekçiler, evlatlarına bayramlık alamadıklarını anlattı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde eğitmen olarak çalışırken belediye yönetimi DEM Parti'ye geçtikten sonra işsiz kaldığını belirten 47 yaşındaki bir çocuk annesi Meliha Zengin, "Akla hayale gelmeyecek her türlü zulmü ve baskıyı yaptılar. Hiçbir suç bulamayınca bu defa sorgusuz sualsiz bir şekilde işime son verdiler. Yatalak olan babama ben bakıyorum. Önümüz bayram. Herkes alışveriş yaparken ben hiçbir şey yapamadım" dedi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 8 yıllık çalışan olduğunu ifade eden 3 çocuk annesi 56 yaşındaki Mehtap Kılıç Öztürk, "DEM Parti gelir gelmez kendilerinden olmayan herkese eziyet etmeye başladı. Haksız olduklarını bildikleri için bizi hukuksuz bir şekilde işten attılar. Şehir dışında üniversite okuyan oğlum okulu bırakmak zorunda kaldı. Hem maddi hem de sağlık sorunları yaşıyorum. Hizmet İş Sendikası bize sahip çıktı. Onların desteğiyle davayı kazandım ama yine hukuksuzluk yapıyor, işe iade etmiyorlar. Bizi bayrama boynu bükük sokuyorlar" dedi.