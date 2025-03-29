Kadına şiddet ihbarının % 80’i komşulardan

Kadına Yönelik Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ'a çalışma ziyaretinde bulundu. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Ökten, Batı'daki kadının şiddeti tanımlama biçimiyle Doğu'daki kadının şiddeti tanımlama biçiminin birbirinden çok farklı olduğunu dile getirdi. Ökten, "Batı'daki kadın ekonomik şiddeti, psikolojik şiddeti tanımlayabiliyor, mobbingi biliyor. Ama buradaki kadınların çoğu daha çok 'Şiddet nedir, kocanızın size bir tokat vurması mı?' sorusunu yöneltiyoruz. 'Hayır, şiddet değil' diyor" dedi.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Kübra Çinkılıç ise çocuk evliliklerinin artışıyla ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarından bahsetti. Çinkılıç, "Gelin Etmeyin, Okula Gönderin' diyoruz. Tespit ettiğimiz vakaları eğitim programlarını sürdürmeye yönlendiriyoruz. Sosyal rehabilitasyonu da sağlamaya çalışıyoruz. Çocuk AMATEM'imizde (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) başarı oranımız yüzde 44.1" ifadesini kullandı.

İHBARLAR 3. ŞAHISLARDAN

Polis memuru Vedat Gürbüz de KADES'e yönelik ihbarların daha çok üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti. "İhbarların yüzde 80'i konu komşudan geliyor" dedi.