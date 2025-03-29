Özgür Karabat’tan delege oyunu: Özgür’e ver, her kapıyı açalım

CHP'nin 'şaibe'li kongre soruşturmasında dosyaya sunulan video kaydında şoke eden konuşmalar yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın bir delegeyle yaptığı telefon görüşmesi kaydında Karabat, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Özgür Çelik'i desteklemeleri karşılığında 'her kapıyı açacağını' söyledi. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına 'pazarlık videosu' sunuldu. Söz konusu videoda Karabat, delegelere Çelik'i desteklemeleri karşılığında 'iş' sözü veriyor.

'KİPTAŞ'TAKİLER DE BİZDEN'

Karabat konuşmasında Çelik'in kendilerine "Ne derseniz onu yapacağım" dediğini dile getirerek "Geçen dönem, Ekrem Bey üzerinden halletmeye çalıştım ama Canan Hanım il başkanıyken birçok işe giriş talebimiz karşılanmadı. Şimdi bunu rahatlıkla karşılarız. Özgür varken iş yapmak isteyen işadamları için her kapıyı rahatlıkla açarım. KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Tokatlı Bektaş Ulusan. Bundan kimsenin haberi yok. Mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da Tokatlı, bir de il başkanı benimle uyumlu olursa hepimizin kapısı açılır" ifadelerini kullanıyor.