Hayatı durdurma çağrısı yapan siyaset bilimciye soruşturma

Katıldığı televizyon programında CHP'nin yerli ve milli markalara yönelik boykotunun hayatın durdurulmasına varacak kadar artırılmasını önererek skandal ifadeler kullanan BUPAR Araştırma Genel Direktörü ve siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Yılmaz, Halk TV'de CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla yerli ve milli markalara yönelik başlatılan boykotların yeterli olmadığını ifade ederek Türkiye ekonomisinin tüketimden gelen vergilere dayandığını belirtmişti. Konuşmasında, Sırbistan örneğini veren Yılmaz, "Birkaç gün hayatı durduruyorlar. Hiç kimse hiçbir şey tüketmiyor. Bu bağlamda belli günlerde tüketimi sıfıra indirmek iktidar açısından daha caydırıcı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.