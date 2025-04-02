Kılıçdaroğlu’nun ekibi, adaylık için destek arayışına girdi

CHP'de olağanüstü kurultay için geri sayım başlarken parti içi çekişme iyice kızıştı. Parti içi muhalefetin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet etmek için delegelerin imzasıyla ortak bildiri yayımlamak için çalıştığı belirtildi. Kılıçdaroğlu ekibinin adaylık için tüm olanakları zorladığı öğrenilirken, buna karşın Parti Meclisi (PM) üyeleri ile milletvekilleri arasında güçlü bir destek bulunamadığı kaydediliyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yalnızca 30 milletvekili ile 10'a yakın PM üyesi sözlü olarak desteklerini iletti. Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun 1300'ü aşkın delege arasında hâlihazırda 500'den fazla kemik oyu olduğunu savunuyor. Kurultay delegelerinin çoğunluğunu kapsayacak şekilde imza toplanabilirse Kılıçdaroğlu'na adaylık için çağrı yapılacağı kaydediliyor.