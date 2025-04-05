‘İmamoğlu yedi yedi doymadı’

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde zimmete para geçirmekle suçlandığı için intihar eden belediye veznedarı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar, eşinin ölümünden o dönemin yönetimini sorumlu tutarak, İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Uçar, "Yedi yedi doymadı. Doymayı bilmedi, durmayı bilmedi. Bedava pekmez baldan tatlı geldi. Ekrem İmamoğlu'nun şu anki yolsuzluk soruşturması İBB üzerinden devam etse de aslında Beylikdüzü'ne kadar dayanıyor. Yaşar'ın yazdıklarının hepsi doğru. O belediyeyi yönetenler sorumlu ve suçlu. Daha ne kadar makbuz iptal edilmiş, soruşturulmalı" dedi. Eşini kaybettikten sonra 6 senedir sesini duyurmaya çalıştığını belirten Arzu Uçar, bir kooperatifin belediyeye yaptığı ödeme ve makbuz iptali ile ilgili olarak, ilgisi olmadığı halde eşinin suçlandığını ve kendisine baskı yapıldığını iddia etti. Uygulanan aşırı baskı sonucu eşinin dayanamayıp intihar ettiğini söyleyen Arzu Turgut Uçar, eşinin ölümünün aydınlatılması için de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu.