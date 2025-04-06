İBB’de işçiye izin zulmü

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk nedeniyle tutuklanmasının ardından göreve gelen yeni İBB yönetimi, memurlara ve kadrolu işçilere 9 günlük bayram tatilini verirken KHK'lı işçileri kapsam dışında tuttu. İzinleri iptal edilen işçiler karara tepki gösterirken bazı grup amirlerinin tepkiler karşısında işçilere 'İBB'ye kayyum atanırsa işçilerle toplu tepki verilmesi amacıyla kimsenin İstanbul'dan ayrılmaması için böyle bir uygulamaya gidildiğini' söyledikleri ifade edildi. KHK'lı işçiler, "Kadrolu arkadaşlarla aramızda zaten ücret farkı varken, şimdi de idari izin konusunda ayrım yapılıyor. Bayramı herkes gibi kutlamak bizim de hakkımızdı. Birileri 9 gün izin yaparken biz neden mahrum bırakılıyoruz? Hani 'Her şey güzel olacak'tı. Bizlerin tatillerinin yıllık izinden düşülmesi adaletsizlik değil mi?" dedi.