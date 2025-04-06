Yavaş’ın çürüttüğü buz pateni tesisini su bastı

Akşam saatlerinde Ankara'da etkili olan kısa süreli yağış sonrası Ankaralı vatandaşlar yine zor anlar yaşadı. Başkentin çeşitli bölgelerinden gelen su taşkını haberlerinin ardından bir başka su baskını da BELPA Buz Pateni Tesisi'nde meydana geldi.

Bahçelievler'de bulunan ve 2020 yılından beri ABB bünyesinde hizmet veren tesisin kötü tadilat geçmişi, Ankara'nın yetersiz altyapısıyla birleşince tesis tekrar tadilata girmek zorunda kaldı. Yavaş yönetimine geçene kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kesintisiz hizmet veren buz pateni tesisi, Yavaş döneminde 6,5 yıldır kesintisiz hizmet veremez duruma geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Ankara'nın en eski buz pateni tesisi olan BELPA Buz Pisti, bu akşam saatlerinde sular altında kaldı. Başkentte etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, belediyeye ait tesisin ilk yağmurda sular altında kalması tepkilere neden oldu.

ELEKTRİK KAÇAĞI MI VAR?

Edinilen bilgilere göre, yağmurun etkisiyle buz pisti ve kantin suyla doldu. O esnada pistte bulunan sporcular buzda kayarken çatının farklı noktalarından su akmaya başladığını fark etti. Durumun daha da kötüleşmesi ve tesiste elektrik kaçağı ihtimalinin belirlenmesi üzerine yetkililer elektriği keserek içerideki tüm kişileri güvenli bir şekilde tahliye etti. Tesisin kapanmasıyla ilgili BELPA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "DUYURU Kentimizde gece etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle BELPA Buz Pateni alanında hasar meydana gelmiştir. Bu nedenle tesisimiz, ziyaretçi güvenliği gereği geçici olarak hizmete ara vermiştir. Tadilat çalışmalarımız başlamış olup en kısa sürede yeniden hizmetinize açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

BELPA BUZ PATENİ TESİSİNİN YILAN HİKAYESİNE DÖNEN DURUMU: 6,5 YILDIR HİZMET VEREMİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 17 Kasım 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun devir teslim tutanaklarında tüm sistemlerin çalışır halde ve eksiksiz şekilde teslim edildiği ifadelerine yer verildi. Teslim tarihinden yalnızca 23 gün önce tesiste bir turnuva düzenlendiği de belirlendi.

SPORCULAR VE ESNAFLAR YILLARCA MAĞDUR EDİLDİ

Bahçelievler semtinde bulunan ve şehrin ilk olimpik buz pateni salonu olan, bin 150 kişi kapasiteli BELPA Buz Pateni Sarayı, ABB yönetimine CHP'li Mansur Yavaş'ın geçmesinin hemen ardından "tadilat yapılacağı" gerekçesiyle kapatıldı. Aradan geçen 5,5 yılda tadilat tamamlanamadığı gibi başkente yeni bir buz pateni salonu da kazandırılamadı. BELPA Buz Pateni Sarayı önünde toplanan ve Mansur Yavaş'ı protesto eden buz pateni sporcuları ile ailelerinden CHP'li belediyeye yoğun tepki geldi. Veliler, defalarca başvuru yapmalarına rağmen olumlu bir sonuç alamadıklarını; sürekli olarak "üzerinde çalışıyoruz" şeklinde oyalayıcı yanıtlar aldıklarını belirtti. Sporcular ise sadece Çayyolu'ndaki tesise gidebildiklerini, burada gece geç saatlerde antrenman yapıp sabah 6'da kalkarak okula gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Ayrıca tesisin kapatılmasının ardından kompleks içinde yer alan esnafa da tahliye yazısı gönderildi. BELPA yöneticilerinin, "Siz İl Müdürlüğü'nün (Spor) kiracısısınız, sizi istemiyoruz, sizi çıkaracağız, buraları kendimiz değerlendireceğiz" diyerek sözleşmeleri olmasına rağmen esnafa 'işgalci' yazısı göndererek tahliyeye zorladığı ortaya çıktı.

2 DEFA GÖSTERİŞLİ AÇILIŞ YAPILDI, HÂLÂ HİZMET VERMİYOR

Tadilat gerekçesiyle 5,5 yıldır kapalı olan tesis, bu süreçte ABB tarafından iki kez büyük bir coşkuyla açıldı. Mansur Yavaş göreve geldiğinde kapatılan tesisin, Şubat 2022'de açılışı yapılmış, ancak kısa süre sonra tekrar kapatılmıştı. Ardından 2024 yerel seçimleri öncesinde, tesis tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen seçim yatırımı olarak apar topar açıldı. Pistin açılış kutlamasında konser düzenlendi. Yavaş tarafından sosyal medyada da duyurusu yapılan açılışın ertesi günü tesise giden vatandaşlar, tesisin hâlâ kapalı olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

ANKARA'NIN EN KÖKLÜ BUZ TESİSİ YİNE KAPALI

1989 yılında açılan Ankara Buz Pateni Sarayı'nda bugüne kadar Türkiye'nin artistik patinaj teşvik müsabakaları, büyükler-gençler-yıldızlar ve minikler düzeyinde pek çok bölgesel yarışma yapılmıştı. Tesis, Yavaş yönetimine kadar bir gün bile kapalı kalmamıştı. Ancak son yaşanan sağanak sonrası tesisin yine kapatılıp tadilata alındığı açıklandı. Tadilatın ne kadar süreceği belirtilmezken, Ankaralı vatandaşlar Yavaş yönetimine kadar bir gün bile kapanmayan tesis için yeniden beklemeye başladı.