Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır anneleri 2043 gündür evlatlarına kavuşmayı bekliyor
Giriş Tarihi: 7.4.2025

Diyarbakır anneleri 2043 gündür evlatlarına kavuşmayı bekliyor

Diyarbakır anneleri 2043 gündür evlatlarına kavuşmayı bekliyor
Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2043'üncü gününde devam ediyor. Ağrı'dan gelerek kızı Hayal'e kavuşmak için eylem yapan anne Süheyla Demir, yaklaşık 6 yıldır çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi. Eylemlerinde kararlı olduklarını dile getiren Demir, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz. İlk günden beri bu kararlılıkla bekliyoruz. 11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır anneleri 2043 gündür evlatlarına kavuşmayı bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz