Diyarbakır anneleri 2043 gündür evlatlarına kavuşmayı bekliyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2043'üncü gününde devam ediyor. Ağrı'dan gelerek kızı Hayal'e kavuşmak için eylem yapan anne Süheyla Demir, yaklaşık 6 yıldır çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi. Eylemlerinde kararlı olduklarını dile getiren Demir, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz. İlk günden beri bu kararlılıkla bekliyoruz. 11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum" dedi.