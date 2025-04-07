Ölümün kıyısında bile kedisini bırakmadı

Antalya ve Muğla'da, botla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerden 3'ü boğularak öldü, 132 göçmen ise kurtarıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botların su almaya başlaması sonucu denizde mahsur kalan 12'si çocuk 42 düzensiz göçmen ile yarı batmış vaziyette olan bir başka botta 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen son anda kurtarıldı. Bölgedeki aramada ise bir düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

'CAN YOLDAŞIM'

Kedisiyle birlikte kurtarılan bir kadın, "Yunanistan unsurları botumuzu delip bizi Türk karasularına itti. Defalarca ölümle yüz yüze geldim ancak kedimi bırakmadım. O benim can yoldaşım" dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de fırtınaya yakalanan bottan suya düşen 2'si ağır yaralı 55 düzenli gözmeni kurtarıldı. 2 mültecinin cesedine ulaşıldı.