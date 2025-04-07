Türkiye’nin ilk ‘İklim Kanunu’ Genel Kurul’da

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. İklim Değişikliği Başkanlığınca Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelecek olan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, 10 Nisan Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. Burcu ŞEN/ANKARA