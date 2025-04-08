Gabar’dan sonra Van’dan da müjde bekleniyor: Petrol keşfi için dev adım

Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı 'Yerli ve Milli Enerji' hamlesi meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Türkiye'nin yeraltındaki enerjisinin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan yerli ve milli enerji hamlesi kapsamında ilk müjdeler Şırnak'ın Gabar bölgesinden gelmişti. Halihazırda petrol üretimi Gabar'da devam ederken, yeni bir hamle de Van'dan geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Van'ın Muradiye ilçesinde enerji arayışlarında çığır açacak bir hamleyle petrol sondaj çalışmalarına start verdi. Beşparmak Mahallesi'nde kurulan 200 tonluk devasa sondaj kulesi, bölgedeki yeraltı zenginliklerini gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen stratejik bir projenin ilk adımı oldu.

YÜKSEK POTANSİYEL VAR

Yıllardır süren jeolojik etütler ve sismik araştırmalar sonucunda Muradiye'nin yüksek enerji potansiyeline sahip bir bölge olarak belirlenmesi, bu girişimi Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir noktaya taşıyor. Kule, titiz bir kurulum sürecinin ardından yerleştirildi. TPAO ekiplerinin yoğun mesaiyle sürdürdüğü sondaj faaliyetlerinin sonuçları, bölge halkı ve enerji sektörü tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Rezervlerin beklentileri karşılaması durumunda, Van'ın Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda önemli bir adım atacağı ifade ediliyor. AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da yaptığı paylaşımda, 'Petrol keşfi için dev adım! 200 tonluk kule Muradiye'de kuruldu' ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Muradiye'de başlatılan petrol sondaj çalışmalarının, Van ve ülke için ne kadar büyük bir fırsat olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Muradiye Beşparmak Mahallesi'nde, 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde kurulan 200 tonluk sondaj kulesi, Van'ımızın enerji alanındaki potansiyelini artıracak bir başlangıçtır. Bu çalışmalar, sadece Muradiye için değil, bütün Van için büyük bir kazanç olacaktır. Petrol keşfi, ülkemizin enerji bağımsızlığını sağlama yolunda atılmış dev bir adımdır. Türkiye, enerji ihtiyacını karşılamak için dışa bağımlılığını azaltma çabalarına devam etmektedir" dedi.

GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 82 BİN VARİL

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın'ın petrol sahalarında günlük petrol üretimi 82 bin varile yükseldi. 2025 sonuna kadar günlük üretimin 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor.