Türk ekonomisine verilen zarar halka anlatılacak

Başkan Erdoğan bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşacak. Erdoğan'ın CHP tarafından gerçekleştirilen boykot ve sokak hareketlerine ilişkin teşkilatlara açıklamalarda bulunması ve bu doğrultuda talimatlar vermesi öngörülüyor. Erdoğan, CHP'nin boykot ve sokak hareketlerini tetiklemesinin yerli ve milli markalar, ekonomi, esnaf ve vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerinin sahada anlatılmasına yönelik direktif verecek. Toplantıda, vatandaşlardan teşkilatlara ulaşan şikâyetlere yönelik çözüm önerilerinin de gündeme gelmesi planlanıyor.