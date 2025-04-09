Cunta sözüne 500 bin liralık hakaret davası

HP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında olağanüstü kurultayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak mesnetsiz ithamlarla 'cuntacı' vb. hakaretamiz ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, söz konusu ifadeler üzerine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Öte yandan Avukat Hüseyin Aydın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulundu.