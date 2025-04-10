‘350 bin lira aylık gelirim var’ demişti 3.7 milyonluk yıllık kirayı peşin ödedi

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ikamet ettiği Beykoz Acarkent'teki villanın sahibi savcılığa ifade verdi. Aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden, 300 bin TL kira ile 4 katlı villada oturan Ongun, 250 bin TL gelir beyanında bulunan İmamoğlu'nun kirasını ödediğini söylemişti. 19 Mart'ta oturduğu Acarkent villalarında devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Ongun'un oturduğu villanın sahibi N.K. 1 yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi peşin aldığını söyledi.

ÖZEL HİZMETLİLERİ VAR

N.K. savcılığa verdiği ifadede, "14.04.2024 tarihinde ARS Emlak tabela unvanlı işyerinde Murat Ongun ve eşi ile birlikte kira sözleşmesini imzaladık ve bu tarihten itibaren kiracım olarak dairemde ikamet etmeye başladılar. Ben dairemi 1 yıllık kiraladım ve 1 yıllık kira olarak 3 milyon 717 bin 400 TL'yi Z.A.G. Ongun isimli şahıs benim hesabıma gönderdi" dedi. Ev sahibinin ifadesi sonrasında 350 bin TL gelirle 2 özel hizmetlinin de bulunduğu, sadece kirası 300 bin TL olan villada oturan, 250 bin TL aylık geliri olan İmamoğlu'ndan destek aldığını söyleyen Murat Ongun'un ifadelerindeki çelişki de ortaya çıktı.