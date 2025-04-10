Mansur Yavaş’tan büyük gaf: Kendi memleketindeki patlamayı yanlış ilçeye yazdı

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Nallıhan ilçemizde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere 13 maden emekçimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Çayırhan ilçesi Nallıhan'a bağlı olsa da göçüğün yaşandığı Çayırhan maden ocağı Beypazarı ilçesinde bulunuyor. Patlamanın yaşandığı Çayırhan Maden Ocağı, iddia edildiği gibi Nallıhan'da değil, Beypazarı ilçesi sınırlarında yer alıyor. Üstelik Yavaş'ın bu hatayı yapması, kamuoyunda ayrı bir şaşkınlık yarattı; zira söz konusu madenin bulunduğu Beypazarı, Mansur Yavaş'ın hem doğduğu yer hem de uzun yıllar belediye başkanlığı yaptığı memleketi.

Valiliğin paylaşımına rağmen Yavaş''ın yaptığı bu skandal hata, sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar, "Kendi memleketinden haberi yok" yorumlarına neden oldu. Özellikle bir kriz anında yapılan böyle bir hata, kamuoyunda Yavaş'ın olaylara ne kadar hâkim olduğu sorusunu da beraberinde getirdi.

Başkentte görev yapan bir büyükşehir belediye başkanının, kendi memleketinde meydana gelen ciddi bir kazanın yerini dahi doğru tespit edememesi, siyasi sorumluluk tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

ZİYARETE DE GİTMEDİ

Tepkilerin büyümesine neden olan bir diğer detay ise, Yavaş'ın kazanın ardından herhangi bir hastaneye giderek yaralı işçileri ziyaret etmemesi oldu. Ağır yaralı bir işçinin olduğu kazada, ABB Başkanı'nın ne Bilkent Şehir Hastanesi'ne ne de Beypazarı Devlet Hastanesi'ne uğramaması, tepkileri daha da artırdı.