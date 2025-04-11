Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yeni isimler atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına ve diğer alanlara atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 kurula 140 ismin ataması önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı.

ORHAN GENCEBAY DA VAR

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na Orhan Gencebay ve İskender Pala atanırken, Sağlık Politikaları Kurulu'na AÜ Rektörü Necdet Ünüvar, Tarım ve Gıda Politikaları'na ise eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker getirildi. Ekonomi Kurulu'na eski Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut atandı. Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Güvenlik Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Hukuk Kurulu'na atandı.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na ise Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça atandı. Politikalar Kurulu üyelerinin atanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde birçok atama da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofis Başkanlığı'na Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi. Atamaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir mesaj yayınlayıp politika kurullarına yapılan atamaların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Politika geliştirme süreçlerine değerli katkılar sunacağına, bu platformlarda şekillenen önerilerin, kamu kurumlarımıza daha geniş ve nitelikli bir bakış açısı kazandıracağına inanıyorum" dedi.