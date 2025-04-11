İzinsiz gösteride tutuklanan 102 sanığa tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu 104 sanıktan 102'si tahliye edildi. Yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılanlardan 139 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 104'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 25 kişi hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 12 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 139 sanık hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verdi. Tutuklu 102 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar veren mahkeme, tahliyeye gerekçe olarak "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçunun vasıf ve mahiyetini, atılı suçun kanunda belirlenen alt ve üst sınırını ve katalog suçlardan olmamasını, mevcut delil durumunu, delillerin büyük oranda toplanmasını, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi, büyük çoğunluğunun öğrenci olmasını, öğrenim hayatlarının devam etmesini ve sınavlarının olmasını" gösterdi. Bir kısım sanıkların hastalıklarının bulunduğunu ve bu hususların avukatları tarafından sunulan dilekçelerde belgelendirildiğini belirten mahkeme, sanıkların kaçma şüphelerinin de olmadığını kaydetti.