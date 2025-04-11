Sıcaklık 1.5 derece arttı... İklim değişikliği küresel tehdit

TBMM Genel Kurulu'nda, İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul'da küresel ısınmanın problemleri gündeme getiriliyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, iklim değişikliğinin küresel tehdit olarak tüm dünyada ve Türkiye'de artarak etkisini gösterdiğini belirtti. Değişimin sadece bilimsel raporlarda yer alan bir tehdit değil, günlük hayatı doğrudan etkileyen gerçeklik haline geldiğini vurgulayan Debgici, şunları kaydetti: "Türkiye, iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor.

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli verilerine göre sıcaklık 1.5 derece artarak kuraklık, orman yangınları ve aşırı hava olaylarını daha sık hale getirdi. Görüşülen İklim Kanunu, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine, yeşil büyümeye ulaşmasını sağlayacak yasal zemini oluşturacak, sektörel dönüşümü hızlandıracak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu şekilde uygulanmasını güvence altına alacak. İklim Kanunu aynı zamanda yeşil ekonomiye geçişi hızlandıracak, yeni iş alanları yaratacak, gelecek nesillere daha temiz dünya bırakmamızı mümkün kılacak. Hepimiz bu konuda üzerine düşen sorumluluğu almalı, gelecek nesillere karşı görevimizi yerine getirmeliyiz. Kanunu desteklemek sadece bugünü değil, yarını da kurtarma anlamına gelecek."