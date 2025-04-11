‘Terörsüz Türkiye’ yolunda önemli adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile görüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti heyetinin görüştüğü terörist elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta terör örgütü PKK'ya "silah bırakma" ve "fesih" çağrısı yapmıştı. DEM Parti'nin İmralı heyeti de, görüşme için 12 Mart'ta Erdoğan'dan randevu istemişti. Beklenen görüşme dün gerçekleşti. Külliye'deki kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

HEDEF BU AY SONU

1 saat 25 dakika süren görüşmede terör örgütünün bütün uzantıları ile birlikte feshi ve silah bırakma konusunda bir tarihin de gündeme geldiği ifade edildi. Bu tarihin nisan sonu olması üzerinde durulduğu ifade edildi. Sürecin ardından parlamentoda gerekli yargı reformlarının ele alınacağı kaydedildi.

'GELECEĞE DAİR UMUT VERİCİ'

Görüşme sonrası ilk açıklama, DEM Parti Milletvekili Önder'den geldi. Önder, "Görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı oldukça önemli bir yerde duruyor. Çok daha umutluyuz" ifadelerini kullandı. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz."