Zorba CEO 5 yıl 3 ay hapisle yargılanacak

Zorlu Holding'e bağlı Vestel CEO'su Ergün Güler'in şirket çalışanlarına gönderdiği ramazan tebrik mesajına tepki gösteren eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı. Köksal, ramazan'ın kutlanmaması gerektiğini belirten bir maili tüm çalışanlara gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.