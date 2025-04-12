Erdoğan’dan Özel’e manevi tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Şişli Belediyesi önündeki mitingde sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şunlar kaydedildi: "Davalının söylemleri sadece kişisel bir eleştiri sınırında kalmayıp, kamu düzenini tehdit eden ve anayasal düzene zarar verebilecek potansiyele sahip beyanlardır. Davalıdan sonra söz alan dava dışı kişilerin beyanları, miting alanında açılan pankartlar ve atılan sloganlarla topluca hakaret edilmesi olgusu da birlikte değerlendirildiğinde, bu fiillerin birlikte icra edildiği anlaşılmaktadır."