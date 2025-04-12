İstanbul’da FETÖ’ye eşzamanlı baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/ PDY'ye yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, dijital materyaller, yasaklı yayınlar, hediye kartları, 7 milyon 358 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi. Şüphelilerin terör örgütüne finans sağladığı, yurtdışı kaçış organizasyonları düzenlediği ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Ayrıca, örgütün şirketlerdeki yapılanmaları, SGK prim ödemeleriyle devletin zarara uğratılması gibi illegal faaliyetler de deşifre edildi.