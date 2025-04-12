Saraçhane’de tutuklanan 93 sanığa daha tahliye

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İstanbul'daki eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan 93 kişinin daha tahliyesine karar verildi. Sanıkların üzerlerine atılı suçtan mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri süre, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali bulunduğu, sanıkların sabit ikametgâh sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin olmadığı, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verildiği gerekçesiyle bu hususlar doğrultusunda sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı tahliyelerine karar verildi. Önceki gün tahliye edilen 102 sanıkla birlikte toplam 195 sanık tahliye edilmiş oldu. 83 sanık halen tutuklu durumda. SABAH