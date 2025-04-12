Terör devleti İsrail kendi sonunu hazırlıyor

Gündeme dair açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Suriye'deki olası askeri üsleri için keşif yaptığı bazı noktaları hedef almasına dair gelişmelere işaret eden Bahçeli, "Terör devleti İsrail'in, Suriye'de ayağımızın altında dolaşması, zaman zaman nokta hedeflere saldırılar düzenlemesi, kaçınılmaz akıbetin ağlarını günbegün örmektedir. İsrail'e karşı bir eylem ve yaptırım programı teşkil edilmeli; askeri, siyasi ve ekonomik müdahalelerle bu program eşgüdüm içinde hayata geçirilmelidir" dedi.

TÜRKİYE'NİN BAHARI

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" için DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da "Yapılan görüşme terörsüz Türkiye umutlarını çok daha güçlendirmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli şu mesajlara yer verdi:

Karşılıklı güven, empati ve hoşgörü çemberinde terörsüz Türkiye vuslatının şafağı sökmelidir.

İç cephemizin gücüne güç katmasını, milli birlik ve dayanışma ruhumuzun muktedir ve muvafık yapısını bir türlü kabullenemeyen, en küçük hazım belirtisi gösteremeyen CHP Genel Başkanı ve yönetiminin terörsüz Türkiye hedefinden dolayı bunaldığı, korkuya kapıldığı da açıkça anlaşılmaktadır.

Onların korkuları Türkiye'nin baharıdır. Onların kâbusları Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın müjdesidir.

Terörsüz Türkiye aynı zamanda süper güç Türkiye'nin mukaddimesidir.