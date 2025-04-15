CHP’ye taktik Pensilvanya’dan! FETÖ firarisi yine sahneye çıktı: Türkiye’yi ayağa kaldırın, sokak sokak eylem yapın

Polislerin yaralanmasına da neden olan izinsiz sokak eylemlerinin süreceğini belirten Özel, diğer yandan da hem ekonomik boykot hem de ünlülere ve fenomenlere lincin kapısını aralayan açıklamalar yapıyor.

CHP'nin hırsızlık, rüşvet ve yolsuzlukların arkasında duran ve gerçekleştirdiği algı operasyonlarıyla ilgili dikkat çeken bir detay da FETÖ firarisi Savaş Genç'in yaptığı bir yayında kullandığı sözler ve verdiği taktiklerle net bir şekilde görüldü.