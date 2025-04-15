CHP’ye taktik Pensilvanya’dan! FETÖ firarisi yine sahneye çıktı: Türkiye’yi ayağa kaldırın, sokak sokak eylem yapın

Türkiye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve A takımının yolsuzluk skandalını konuşurken, CHP ise gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek adına algı operasyonları, linç kampanyaları ve ekonomik sabotaj hamlelerini deniyor.
Türkiye'yi karıştırma adımları milletin dirayetli tavrıyla duvara toslayan CHP, skandal tavrını sürdüreceğini de Genel Başkan Özgür Özel'in mesajlarıyla açık biçimde ilan ediyor.
Polislerin yaralanmasına da neden olan izinsiz sokak eylemlerinin süreceğini belirten Özel, diğer yandan da hem ekonomik boykot hem de ünlülere ve fenomenlere lincin kapısını aralayan açıklamalar yapıyor.
CHP'nin hırsızlık, rüşvet ve yolsuzlukların arkasında duran ve gerçekleştirdiği algı operasyonlarıyla ilgili dikkat çeken bir detay da FETÖ firarisi Savaş Genç'in yaptığı bir yayında kullandığı sözler ve verdiği taktiklerle net bir şekilde görüldü.
PENSİLVANYA'DAN CHP'YE 'TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRIN' TAKTİĞİ!
FETÖ firarisi Savaş Genç, 'Türkiye'yi ayağa kaldırın, sokak sokak eylem yapın' mesajıyla CHP'ye ve Özgür Özel'e açık biçimde taktik verdi. Savaş Genç yaptığı yayında, "Türkiye'de yapılması gereken şu, şehir şehir mitingleri Özgür Özel yapsın. Çok güzel. Bayraklaştırılması gereken sadece Özgür Özel'in şehir şehir gezerek miting yapması değil, o bölgelerdeki milletvekilleri, hatipleri organizasyonlar yapması gerekiyor. Bu organizasyonlar sadece erken seçim ve Ekrem İmamoğlu'na özgürlük değil, yargı reformunu talep eden tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak... " ifadelerini kullandı.
2023 SEÇİMLERİ SÜRECİNDE DE SAHNEYE ÇIKMIŞTI!
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Savaş Genç'in 5 Mart 2023 tarihinde sosyal medya yayınında cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü dillendirdiği ortaya çıkmıştı.
Genç konuşmasında şunları dile getirmişti: "Benim bulabildiğim son formül. Madem Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçilmeyecek ve arkasında durulacak. Şu tabloya rağmen risk alınacak. O zaman yapılması gereken şey şu: Ekrem İmamoğlu'nu başkan yardımcısı olarak atayacak. Hatta belki de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a başkan yardımcısı olarak atayacak. Ve net bir şekilde meydan meydan onlarla gezecek."