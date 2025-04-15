Yılmaz Tunç ile DEM Parti cuma günü buluşacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hukuki adımlar masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 13 yıl sonra gerçekleşen DEM Parti görüşmesinin ardından gözler bu buluşmaya çevrilmişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası, PKK elebaşının örgüte silah bırakma ve fesih mesajı göndermesi süreci hızlandırdı. Görüşmede, DEM Parti'nin İmralı'ya yeniden gitme talebi de gündemde olacak.