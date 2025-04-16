İzmirlinin parası battı!

İzmir'de CHP'li büyükşehir belediyesiyle ilgili AK Partili belediye meclis üyelerinin hazırladığı denetim raporunda usulsüzlükler, 11.6 milyon liralık kamu zararına neden olan yatırımlar tek tek sıralandı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki mali kriz, işçilerden sonra bu kez memurları vurdu. 15 Nisan'da hesaplara yatırılması gereken 20 bin lira sosyal denge tazminatı ödenemedi. Belediye gecikmeye gerekçe olarak SGK borçlarını gösterdi. Kıdem tazminatlarını alamayan işçiler Başkan Cemil Tugay'ın makamının önünde gösteri yaptı.